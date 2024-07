Fahrerflucht: Unfalllenker brachte verletzten Beifahrer ins Krankenhaus

Beim Zusammenstoß des Pkws mit einem Strommasten hatte der 17-Jährige schwere Verletzungen am Arm erlitten

Am 13. Juli 2024 um 19.45 Uhr stieß ein vorerst unbekannter Fahrzeuglenker im Ortsgebiet von Hofkirchen im Mühlkreis gegen einen Strommasten. Die eintreffenden Polizisten fanden an der Örtlichkeit verschiedene PKW-Teile vor und führten Häuserbefragungen durch. Der PKW konnte schließlich in Hofkirchen schwer beschädigt ausfindig gemacht werden – der Lenker war allerdings nicht vor Ort. Dieser konnte über ein Familienmitglied telefonisch erreicht werden.

Der Unfalllenker, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach, gab an, dass er einen Freund ins Krankenhaus brachte. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass beim 19-Jährigen zum Unfallzeitpunkt ein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach, mitfuhr und dieser seine Hand bei geöffnetem Seitenfenster aus dem Auto hängen ließ.

Lesen Sie auch

Durch den Zusammenstoß mit dem Strommasten erlitt der Beifahrer eine schwere Armverletzung. Der 19-Jährige und ein Familienmitglied brachten den Verletzten ins Klinikum Rohrbach. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv.