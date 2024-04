44,5 Mio. Fahrgäste nutzten 2023 die Angebote im regionalen Bus- und Bahnverkehr in Oberösterreich. Damit wurde ein Rekordwert erzielt. Zudem entspricht dies einer Steigerung von rund 14 Prozent gegenüber 2022.

Im regionalen Busverkehr haben sich die Fahrgastzahlen um rund 15 Prozent erhöht, im regionalen Schienenverkehr in OÖ um knapp 12 Prozent. Bei den Stadtverkehren in Linz, Wels und Steyr konnte ebenfalls eine Nutzungssteigerung von rund acht Prozent verzeichnet werden.

Lesen Sie auch

„Um zukünftig noch mehr Fahrgäste von umweltfreundlichen Mobilitätsformen zu überzeugen, braucht es neben dem Ausbau des klassischen öffentlichen Verkehrssystems auch die Stärkung alternativer Mobilitätsangebote“, so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.

Es sei erforderlich, eine passende Infrastruktur zu schaffen, die den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht werde – dazu gehörten neben Park-and-Ride bzw. Bike-and-Ride-Anlagen auch die Modernisierung der Haltestellen, etwa durch digitale Fahrgastinformations-Systeme und alternative Fortbewegungsmittel wie Fahrräder, E-Scooter oder Mikro-ÖV-Angebote.

Rückenwind für Leuchtturmprojekte

„Den aktuellen Fahrgastrekord im öffentlichen Regionalverkehr verstehen wir als Auftrag, weiter an unserer Strategie des kontinuierlichen Ausbaus des öffentlichen Verkehrs festzuhalten“, so Steinkellner, der in den „überaus erfreulichen Fahrgastzahlen Rückenwind für die Umsetzung weiterer wichtiger Leuchtturmprojekte, wie der Regional-Stadtbahn Linz“ sieht.

Großteil pendelt in die Arbeit

Während der Großteil der Fahrgäste das öffentliche Verkehrsangebot während der Hauptverkehrszeiten für ihre täglichen Wege in die Arbeit oder zur Bildungsstätte nutzt, gewinnt auch der Freizeitverkehr seit einigen Jahren laufend an Bedeutung.

Darüber hinaus setzt der OÖ Verkehrsverbund in Kooperationen mit Gemeinden, Tourismus oder Veranstaltern gezielte Anreize, damit die Menschen öffentlich anreisen. So wurde etwa anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 2024 das Fahrplanangebot im öffentlichen Regionalverkehr bedeutend ausgebaut.

37.000 KlimaTickets OÖ

Mittlerweile nutzen über 37.000 Kunden ein KlimaTicket OÖ. Im Vergleich zu den Werten von April 2023 ist die Zahl um über 7.000 gestiegen. Rund 55 Prozent der Kunden besitzen ein KlimaTicket OÖ Regional, mit dem sie alle öffentlichen Verkehrsmittel in Oberösterreich – ausgenommen der Stadtverkehre in Linz, Wels und Steyr – nutzen können. Hinzu kommen noch rund 48.500 Oberösterreicher, die ein KlimaTicket Ö besitzen.