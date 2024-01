Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen in OÖ gestoppt

Am Samstag stießen Polizeibeamte in Linz bei einer Verkehrsregelung am Rande der Innenstadt auf einen Pkw-Lenker, dessen Verhalten sofort Misstrauen erweckte.

Bei der anschließenden Kontrolle förderte die Überprüfung gleich mehrere Vergehen ans Licht: Die Kennzeichen des Wagens wurden bereits im Jahr 2022 gestohlen und gehörten einem 50-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land.

Zudem war das Fahrzeug des 21-jährigen Linzers nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Der junge Mann hatte auch keinen gültigen Führerschein und trug eine verbotene Waffe, einen Schlagring, bei sich. Jetzt muss der 21-Jährige mit mehreren Anzeigen rechnen.