Fahrzeugbrand bescherte Florianis einen Nachteinsatz

Am Sonntag in der Nacht, um 03:08 Uhr, wurden gleich mehrere Feuerwehren zu einem Brandeinsatz in einem Gebäude in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgeebung) alarmiert, bei dem ein Fahrzeug in Flammen stand.

Die rasch eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehren Florian Pöstlingberg, Florian Gramastetten, Florian Koglerau und Florian Lassersdorf koordinierten umgehend die Löschmaßnahmen.

Ein Fahrzeugführer hatte seinen Wagen in der Garage abgestellt und bemerkte kurz darauf Rauch, der aus dem Fahrzeuginneren aufstieg.

Geistesgegenwärtig alarmierte er die Feuerwehr und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Dank der schnellen Reaktion des Fahrzeughalters und der professionellen Arbeit der Einsatzkräfte, konnte der Brand effektiv bekämpft und eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Nach dem erfolgreichen Löschen des Feuers überprüften die Feuerwehrleute mit einer Wärmebildkamera das Fahrzeug bevor das Fahrzeug sicher aus der Garage entfernt wurde.