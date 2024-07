Familie fand 73-Jährigen tot im Attersee

Eine Familie hat Donnerstagabend bei einer Bootsfahrt im Attersee einen Toten gefunden.

Kurz nachdem sie vom Hafen in Schörfling (Bezirk Vöcklabruck) gestartet waren bemerkten die Eltern und ihr zehnjähriger Sohn eine Person, die im Wasser trieb.

Lesen Sie auch

Der Vater zog den leblosen Mann ans Ufer, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Nun soll eine Obduktion die Todesursache klären, so die Polizei.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 73-Jährigen, der alleine am See war. Daher ist völlig unklar, was passiert ist bzw. wie und wann er ums Leben gekommen ist.