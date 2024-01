Familie in alpiner Notlage bei Mondsee gerettet

Am Sonntag geriet eine dreiköpfige ungarische Familie während einer Wanderung in eine Notlage, als sie im Bereich des Hochserner Hofs in Richtung Kolomanskirche aufgrund von entwurzelten Bäumen die Orientierung verlor.

Mit Einbruch der Dunkelheit und unvorbereitet auf die kalten Temperaturen konnten die Wanderer, darunter ein 9-jähriges Kind, sich nicht mehr selbst helfen.

Lesen Sie auch

Nachdem sie ihre GPS-Koordinaten an einen Bekannten gesendet hatten, wurde die Polizei Mondsee alarmiert. Die Rettungskräfte fanden die leicht unterkühlten Wanderer nach kurzer Suche und brachten sie sicher aus dem alpinen Gelände zurück.