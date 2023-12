Familiendrama in Grieskirchen: Sohn attackierte eigene Mutter

Am Donnerstag kam es im Bezirk Grieskirchen zu einer schockierenden Gewalttat. Ein 27-jähriger Mann griff in dem gemeinsamen Wohnhaus seine Mutter an.

Die Situation eskalierte, als die Mutter sich in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss einschloss, um sich zu schützen. Ihr Sohn ließ jedoch nicht nach. Er brach ein Fenster auf, um in das Haus einzudringen und verfolgte seine Mutter, die inzwischen ins Freie geflohen war.

Außerhalb des Hauses holte der Sohn sie ein, brachte sie zu Boden und trat wiederholt gegen ihren Kopf und Oberkörper.

Die alarmierten Behörden reagierten schnell auf den Vorfall. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Festnahme des Täters an. Der 27-Jährige wurde daraufhin in die Justizanstalt Wels eingeliefert.