Familienministerin Susanne Raab besuchte Familienberatung der Diözese Linz

Dieser Tage stattete Familienministerin Susanne Raab der kirchlichen Familienberatung „Beziehungsleben“ im Linzer Diözesanhaus einen Besuch ab und informierte sich über das vielfältige Angebot für Menschen in belastenden Beziehungssituationen.

Das Team Familienberatung „Beziehungsleben“ bietet seit 1975 geförderte Familienberatung an. Die Freude beim Team der Familienberatung war groß, als sich Raab während eines Oberösterreich-Besuchs Zeit nahm, um sich persönlich über die Beratungsangebote zu informieren. Daniel Neuböck, Leiter des Bereichs Seelsorge & Liturgie der Diözesanen Dienste, begrüßte die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien. In Vertretung von Bischof Manfred Scheuer nahm der Bischofsvikar für pastorale Aufgaben, Wilhelm Vieböck, an der Begegnung teil.

Klemens Hafner-Hanner, Leiter des Teams Familienberatung „Beziehungsleben“, gab einen Überblick über das umfassende Beratungsangebot. Er dankte den öffentlich-rechtlichen Fördergebern der Familienberatung und im Besonderen Familienministerin Raab: „Danke an die Republik Österreich, die über das ‘Familienberatungsförderungsgesetz’ und über die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt zu einem guten Teil die Personalkosten trägt. Danke an die Diözese Linz, die die Infrastruktur für die Administration sowie für den überwiegenden Teil der Beratungsstellen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Danken möchte ich auch dem Land Oberösterreich mit dem Familienreferat für die finanzielle Unterstützung. Sie alle tragen dazu bei, dass unsere Beratungsarbeit Familien und Beziehungen stärkt und wir Einzelpersonen, Paare und Familien mit hoher Kompetenz beraten und begleiten.“

Familienministerin Susanne Raab zeigte sich beeindruckt: „Heute habe ich die Familienberatungsstelle der Diözese Linz besucht und konnte mich wieder einmal von der ausgezeichneten Arbeit überzeugen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Beratung von Familien leisten! Sie sind wichtige, niederschwellige Anlaufstellen für kompetente und kostenlose Beratung zu Themen wie Schwangerschaft, Gewalt in der Familie und Trennung.“