Feierliche Einweihung des Schenter-Kreuzes in Freindorf

Vor kurzem fand die feierliche Einweihung des Schenter-Kreuzes statt. Aufgrund der ungünstigen Lage direkt an der stark befahrenen Kremstalstraße wurde entschieden, das historische Kreuz, das um 1720 entstanden ist, nach seiner Restaurierung nun an einen neuen, sichereren Standort beim Schentergut in Freindorf zu verlegen. Für viele Ansfeldner, besonders aus Freindorf, war die Teilnahme an dieser Einweihungsfeier von großer Bedeutung.

Kurat Josef Kramer führte die kirchliche Weihe durch, begleitet von den klangvollen Melodien der Ansfeldner Altmusiker. Seelsorgerin Elisabeth Fuchshuber und Mitglieder der Arbeitsgruppe „Schenter-Kreuz“ betonten in ihren Reden die Wichtigkeit solcher Erinnerungsdenkmäler für die lokale Gemeinschaft.

Bürgermeister Christian Partoll lobte das Engagement zur Erhaltung von Kleindenkmälern, die als Sinnbild für den Zusammenhalt in der Stadt dienen. Auch die Restauratoren des Kruzifixes, das Ehepaar Lipp aus Alkoven, sowie Konsulentin Brigitte Heilingbrunner, Obfrau der Klein- und Flurdenkmalforschung von Oberösterreich, erwiesen der Feier die Ehre. Im Anschluss an die feierliche Weihe wurden die Gäste mit Speis und Trank bewirtet.