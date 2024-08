Ferienprogramm „SommerAktiv³“ bei der Flugeinsatzstelle und der Wasserpolizei

Auf Einladung des ÖAAB Oberneukirchen-Waxenberg-Traberg mit Obmann Gerhard Braun sowie Michael Pilz und Johannes Getzinger konnten im Rahmen des Ferienprogrammes „SommerAKTIV³“ der Marktgemeinde die Flugeinsatzstelle der Bundespolizei besucht werden.

Diese befindet sich am Flughaben in Hörsching. Die interessierten 25 Mädchen und Burschen erfuhren neben der Besichtigung des Polizeihubschraubers auch viele interessante Informationen und Einblicke in die spannende Tätigkeit der Polizei.

Die Flugpolizei spielt eine zentrale Rolle in der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im OÖ. Luftraum. Weiter ging es in den Hafen. Ziel war die Wasserpolizeiinspektion. Wenn von „Polizeifahrzeugen“ die Rede ist, denkt man an Autos oder Motorräder – die Polizei versieht ihren Dienst aber auch zu Wasser, in unserem Bundesland vor allem auf der Donau. Höhepunkt war die rasante Fahrt mit Wendemanöver, die bis zu 60 km/h schnell war, mit dem Polizeiboot „Lentia“.

Das knapp 10 m lange Boot ist seit Mai 2022 ganzjährig für die notwendige Polizeiarbeit am Wasser einsatzbereit. Großer Dank gilt Michael Hubmann (Stv. Stadtpolizeikommandant Linz) für die äußerst spannenden Führungen und Besichtigungen. Auch ÖAAB-Bezirksobmann Bürgermeister Josef Rathgeb war von der Bandbreite der Polizeiarbeit beeindruckt.