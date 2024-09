Feuer in Pregarten: Waschmaschine setzt Wohnhaus in Brand

In einem Wohnhaus in Pregarten im Bezirk Freistadt kam es am Dienstag zu einem dramatischen Vorfall. Gegen 20:00 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken, nachdem eine Bewohnerin Feuer in ihrer Waschmaschine festgestellt hatte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Selker-Neustadt, Pregarten und Pregartsdorf waren schnell vor Ort und sahen, dass die Waschmaschine bereits in Vollbrand stand. Das Feuer hatte ebenfalls bereits auf ein weiteres elektronisches Gerät übergegriffen.

Mit Atemschutz ausgerüstet, gelang es den Feuerwehrleuten, das Feuer zügig zu löschen und so eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nach dem Löschen des Feuers wurden die Räumlichkeiten belüftet, um Rauch und Schadstoffe zu entfernen.

Es gab keine Verletzten, und durch das schnelle Eingreifen konnte ein größerer Sachschaden abgewendet werden. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind nun Gegenstand weiterer Untersuchungen. Mehrere Einsatzkräfte, die Polizei und Rettungsdienste waren insgesamt fast drei Stunden im Einsatz.