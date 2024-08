Feuer in Sägewerk: Bisher keine Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem verheerenden Brand in einem Sägewerk in Peilstein im bezirk Rohrbach wurde das Objekt laut Landespolizeidirektion bereits am Sonntagvormittag durch Brandermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich untersucht.

Zur technischen Brandursachenermittlung wurde ein Brandsachverständiger der Brandverhütungsstelle Oberösterreich den Ermittlungen beigezogen. Im betroffenen Gebäude befand sich die Sägelinie, Räumlichkeiten für Mitarbeitern und einige Büroräume.

Das gesamte Gebäude wurde durch den Brand zerstört. Aufgrund der Ermittlung davon ausgegangen werden, dass der Brand im Inneren des Gebäudes im Bereich der Elektroverteiler, des Schleifraumes oder im Bereich des Mannschaftsraumes entstanden ist.

Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Diesbezüglich sind in den nächsten Tagen noch weitere Ermittlungen notwendig. Aufgrund der hohen Zerstörungslast konnte ein genauer Ausbruchsbereich nicht mehr festgestellt werden.

Es gibt keinerlei Hinweise, dass der Brand durch vorsätzliches oder fahrlässiges Einbringer einer Zündquelle durch Dritte entstanden ist.