Feuerdrama in Schildorn: Mehrere Personen in Sicherheit gebracht

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist in Schildorn ein Brand in einem Nebengebäude eines historischen Wohnhauses ausgebrochen.

Die Brandursache war ein Rückbrand in der automatischen Beschickungseinrichtung einer Hackgutfeuerungsanlage. Der Brand konnte vom 67-jährigen Besitzer des Anwesens bemerkt werden, als das Nebengebäude, in dem sich zur Heizung genutztes Hackgut befand, bereits lichterloh brannte.

In unmittelbarer Gefahr befanden sich auch die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses. Ein 52-jähriger tschechischer Mieter handelte schnell und rettete durch sein Eingreifen das Leben von zwei weiteren Mitbewohnern.

Nach der Alarmierung eilten insgesamt neun Feuerwehren mit etwa 130 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen zur Unfallstelle. Während der aufwendigen Löscharbeiten mussten Teile des Gebäudes mit einem Bagger geöffnet werden.

In diesem Zuge kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem ein herabstürzender Holzbalken einen 34-jährigen Feuerwehrmann traf. Das Unfallopfer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und einer schweren Verletzung in das Krankenhaus Ried gebracht.