Feuerwehr-Abschnittsbewerb mit Bezirkswertung in Feldkirchen/Donau

Dieser Tage stand der Abschnittsbewerb mit Bezirkswertung in der Badeseearena der Union Feldkirchen/Donau am Programm, veranstaltet von der Feuerwehr Mühldorf. 94 Jugendgruppen und 60 Aktivgruppen kämpften um die Tagesbestzeit bzw. beim Parallel-Start um den Bezirkssieg.

Letzterer ging bei der Jugend an die Jugendgruppe Bad Mühllacken. Den Abschnitts-Sieg holte sich die Jugendgruppe Feldkirchen. Bei den Aktiv-Gruppen konnte sich die Bewerbsgruppe Zwettl an der Rodl in einem spannenden Finish im Parallelstart den Bezirkssieg und die Bewerbsgruppe Bad Mühllacken den Abschnittssieg holen.

Lesen Sie auch

Bei den Siegerehrungen gratulierte Bezirks-Feuerwehrkommandant OBR Johannes Enzenhofer allen teilnehmenden Jugend- und Aktiv-Bewerbsgruppen und wünschte den Kameraden für den kommenden Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in Peuerbach alles Gute und viel Erfolg. Bewerbsleiter Abschnitts-Feuerwehrkommandant BR Kurt Reiter bedankte sich bei Kommandant HBI Patrick Rammerstorfer und dem gesamten Team der FF Mühldorf für die hervorragende Umsetzung des Bewerbes.

Neben zahlreichen Ehrengästen wie Bundesrat Günter Pröller, Bezirkshauptmann Paul Gruber sowie Bürgermeister David Allerstorfer und Vizebürgermeister Sabine Lindorfer nahmen auch die Abschnitts-Feuerwehrkommandanten BR Karlheinz Pillinger und BR Christian Breuer sowie E-OBR Manfred Mayerhofer und E-BR Leopold Rammerstorfer an den Siegerehrungen teil. Im Zuge der Siegerehrung wurden auch die Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze und Silber überreicht.