Feuerwehr-Großeinsatz bei Tischlerei in Kirchham

Gleich neun Feuerwehren standen am Donnerstagnachmittag in einer großen Tischlerei in Kirchham im Bezirk Gmunden im Einsatz.

Aus bislang unbekannter Ursache ist es im Bereich der Werkstatt zu einem Brand gekommen, die Mitarbeiter bemerkten den Brand und verständigten unverzüglich die Einsatzkräfte, kurz nach der Erstalarmierung wurde aufgrund der raschen Brandausbreitung die Alarmstufe Zwei ausgelöst und weitere sieben Feuerwehren aus der Umgebung rückten zur Unterstützung an.

Lesen Sie auch

Als der Brand unter Kontrolle gebracht wurde, ist die Halle belüftet worden und mit Wärmebildkameras nach weiteren Glutnestern abgesucht worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, alle 35 Angestellten konnten rechtzeitig evakuiert werden.