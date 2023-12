Feuerwehreinsatz in Neumarkt: Brandstiftung vermutet

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs rückten Feuerwehren in die Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis aus, um einen neben der L1467 in Trosselsdorf brennenden Holzstoß zu löschen.

Beim Eintreffen der Polizeistreife war der Brand bereits durch vier Feuerwehren unter Kontrolle gebracht. Die Erhebungen vor Ort deuten auf Brandstiftung als Ursache hin, da technische Brandursachen ausgeschlossen werden konnten.

Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Menge des verbrannten Holzes wird auf etwa vier Kubikmeter geschätzt.

Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor. Glücklicherweise kamen bei dem Vorfall keine Personen zu Schaden.