FH OÖ Campus Wels: Erneute Förderung für COMET-K1 Kompetenzzentrum FFoQSI

Das neue Forschungsprogramm des Kompetenzzentrums Austrian Competence Centre Feed and Food Quality, Safety and Innovation (FFoQSI) wurde von der FFG mit einem Fördervolumen von 19,4 Millionen Euro bewilligt.

Die FH Oberösterreich freut sich als Teil des COMET-K1 Zentrums über die gesicherte Zukunft. Die nächsten vier Jahre des Austrian Competence Centre for Feed and Food Quality, Safety & Innovation (FFoQSI) sind gesichert. Durch eine internationale Expertenjury der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) wurde im Rahmen des COMET-Programms ein Fördervolumen von 19,4 Millionen Euro für die nächste Förderphase von 2025 bis 2028 genehmigt.

Die FH Oberösterreich freut sich als Gesellschafterin und wissenschaftliche Partnerin über die gesicherte Zukunft des Zentrums und der Lebensmittelforschung an der FH: „Diese Förderbewilligung ist ein großer Erfolg und sichert die Fortsetzung der exzellenten, angewandten Forschung zur Sicherheit und Nachhaltigkeit der österreichischen Lebensmittelproduktion. FFoQSI zeigte sich bereits in der Vergangenheit als Vorzeigeprojekt der Fachhochschule Oberösterreich und wird dies auch künftig tun“, unterstreicht Johann Kastner, Vizepräsident für Forschung & Entwicklung an der FH OÖ.