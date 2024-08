FH OÖ Campus Wels Schauplatz der Int. Summer Academy in Engineering for Women

Über zwei Wochen lang besuchten die 28 Teilnehmerinnen der „International Summer Academy in Engineering for Women“ (ISAE4W) Workshops und Laborübungen in Wels und Oberösterreich.

Neben hochaktuellem Wissen konnten die Teilnehmerinnen aus 19 Ländern (Armenien, Brasilien, China/Hong Kong, Deutschland, Estland, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kroatien, Libanon, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Peru, Serbien, Spanien, Südkorea) auch praktische und interkulturelle Erfahrungen sammeln und diese in ihre Gruppenprojekte einfließen lassen.

Lesen Sie auch

„Es braucht kreative Ansätze sowie neue Technologien, um den gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen und so die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Wir möchten daher besonders Mädchen und junge Frauen für die spannende Welt der Technik und Naturwissenschaften begeistern und gemeinsam an der Zukunft arbeiten“, so Dekan FH-Prof. Michael Rabl.

Exkursionen zu international tätigen Unternehmen wie Rosenbauer, Andritz Hydro oder Backaldrin boten exklusive Führungen und Einblicke in die Praxis.