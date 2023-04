Finger weg von Jungvögeln

Im Frühling trifft man oft auf scheinbar hilfsbedürftige Vogelkinder, doch nicht jedes ist tatsächlich in Not, so der Naturschutzbund OÖ. Ist der Jungvogel befiedert, handelt es sich um einen sogenannten Ästling.

Junge Amseln und viele andere Singvögel, Greifvögel und Eulen, wie etwa der Waldkauz, durchleben eine Ästlingsphase – ein Zeitraum, in dem sie noch nicht voll flugfähig sind, aber sich bereits außerhalb ihres Nestes aufhalten.

Unter Anleitung ihrer Eltern erkunden sie die Umgebung, trainieren ihre Flugfähigkeit und die selbstständige Nahrungssuche und werden einige Tage bis Wochen von den Altvögeln mit Futter versorgt und beschützt.

Ein Eingreifen ist nur dann nötig, wenn sich die Jungvögel in der Nähe oder sogar auf einer Straße befinden oder anderen Gefahrenquellen ausgesetzt sind. Dann hilft es, sie in das nächste Gebüsch zu setzen.