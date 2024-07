Firmenausflug endet für 21-Jährige im Rettungshubschrauber

Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck erlitt am Dienstag bei einem Firmenausflug Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Frau war mit weiteren Mitarbeitern beim Gleinkersee in Roßleithen und wollte mit einem Schwingseil in den See springen. Während des Schwingens konnte sie sich jedoch nicht mehr am Seil halten und stürzte aus zwei bis drei Metern rücklings auf einen Wurzelstock am Uferrand.

Lesen Sie auch

Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen, berichtet die Polizei.