Fleisch von Wildschweinen mit Industriechemikalie PFAS belastet

Das Fleisch von Wildschweinen im Bezirk Braunau ist mit der Industriechemikalie PFAS belastet. Zehn von 14 untersuchten Proben von Schwarzwild aus dem Weilhartsforst und dem Kobernaußerwald überschreiten den PFAS-Grenzwert.

Das ergaben Untersuchungen im Auftrag des Veterinärdienstes des Landes OÖ. In den betroffenen 77 Jagdgebieten müssen alle erlegten Wildschweine entsorgt werden, berichtet der ORF. Der Landesjagdverband fordert weitere Untersuchungen, um eine klare Abgrenzung des betroffenen Gebietes zu ermöglichen und somit den Schaden für die Jägerschaft zu begrenzten.

Anlass für Tests war Bodenbelastung in Bayern

Anlass für die Untersuchung im Bezirk Braunau ist eine Umweltkontamination durch die Chemie- und Kunststoffindustrie im Landkreis Altötting (Bayern), wegen der vom Verzehr von Schwarzwild aus dem betroffenen Gebiet gewarnt wurde.

Da eine PFAS-Kontamination häufig in Windrichtung erfolgt und weil Wildschweine vereinzelt auch einen Fluss wie die Salzach überwinden können, war eine Belastung im direkt an Altötting angrenzenden Gebiet rund um den Weilhartsforst am ehesten zu befürchten.

Daher wurden verteilt über die Gemeinden des Bezirkes Proben von Wildschweinen in einem Screening untersucht. Unter- suchungen in Bayern haben ergeben, dass das Fleisch anderer Wildarten wie etwa von Reh oder Hase nicht belastet ist.

Gesundheitsschädlich

Mögliche gesundheitliche Auswirkungen, die durch PFAS verursacht werden können, sind laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit eine verminderte Immunantwort auf Impfungen, erhöhte Cholesterinwerte, entwicklungstoxische Effekte beim ungeborenen Kind wie eine verzögerte Entwicklung der Milchdrüse und geringeres Geburtsgewicht, sowie die Entwicklung von Nieren- und Hodenkrebs bei Erwachsenen.