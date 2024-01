Fliegerärzte bescheinigen, wer in die Lüfte abheben darf

Flugtauglichkeit ist die erste Hürde, die man auf dem Weg zur Pilotenausbildung nehmen muss. Zugestanden wird sie nach einem medizinischen Check durch einen Fliegerarzt. Um ein mögliches Missverständnis auszuräumen, Fliegerärzte steigen nicht in den Helikopter, um Menschenleben zu retten, das sind die Notfallmediziner – nein, sie sind für die Behörde tätig.

Piloten, Flugbegleiter, aber auch weiteres Bordpersonal, wenn etwa Techniker mitfliegen, müssen immer wieder Flugtauglichkeits-Checks bestehen. Die Fliegerärzte agieren dabei für die EASA (European Aviation Safety Agency) mit Sitz in Köln. Von dort kommen die strengen Reglements, die in Österreich von der Austro Control umgesetzt werden.

Fliegerärzte haften mit Privatvermögen

Von den 65 österreichweit anerkannten flugmedizinischen Sachverständigen sind sechs in Oberösterreich stationiert. Einer davon ist Georg Pfau, Allgemeinmediziner, Androloge und Referent in der oö. Ärztekammer: „Man trägt eine große Verantwortung, weil im schlimmsten Fall ein fluguntauglicher Pilot einen Unfall verursachen kann, bei dem Menschen ums Leben kommen und hohe Schäden entstehen können. Fliegerärzte sind Gutachter und haften mit ihrem Privatvermögen.“

Strenge Kriterien

Die Vorgaben sind komplex: Untersucht werden Berufspiloten (Klasse 1), die die großen Flugzeuge lenken und ihr Geld mit der Fliegerei verdienen. In die Klasse 2 fallen Privatpiloten, für die Flugbegleiter gibt es wieder eigene Bestimmungen (CC). Je nach Klasse ergeben sich unterschiedlich Untersuchungskriterien und Bestimmungen. Die strengsten Kriterien finden sich logischerweise in Klasse 1.

„Es dürfen nur gesunde Menschen fliegen und am Flugbetrieb teilnehmen“, sagt Pfau. Jede Abweichung von der Norm, egal ob jemand Bluthochdruck, erhöhte Harnsäurewerte oder Gicht hat, wird protokolliert und in einem eigenen Genehmigungsverfahren abgehandelt. Hat jemand z. B. seinen Bluthochdruck durch ein entsprechendes Medikament unter Kontrolle, so dass die Werte im Normrahmen liegen, kann er die Flugtauglichkeit wiedererlangen. Allerdings muss diese regelmäßig vom Arzt kontrolliert werden.

Die Flugtauglichkeit ist nicht nur im laufenden Betrieb wichtig, sie ist vor allem zu Beginn der Ausbildung entscheidend. Es muss ein körperlich und geistig einwandfreier Gesundheitszustand attestiert werden. Die wohl häufigste Ursache, als untauglich beurteilt zu werden, ist eine nicht ausreichende Sehtüchtigkeit. So kann jemand ausgezeichnet sehen und scheidet wegen Farbenblindheit aus dem Auswahlverfahren aus. Allerdings muss sich der Flugtraum nicht in Luft auflösen, mit Farbenblindheit kann man in der Privatfliegerei aktiv sein. „Man darf dann allerdings nur bei Tageslicht fliegen“, schränkt Pfau ein.