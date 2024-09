Foodtruck-Tour der OÖ Jungbauernschaft: „Oberösterreich is(s)t einzigartig“

Mit Burgern, Wraps und Bowls aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln startete die Auftaktveranstaltung der Foodtruck-Tour der OÖ Jungbauernschaft. S

o schmackhaft die Snacks waren, so groß war auch der Andrang des Jungbauern-Foodtrucks. Über 200 Besucher folgten der Einladung der OÖ Jungbauernschaft zur Auftaktveranstaltung.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger besuchten die Auftaktveranstaltung am Linzer Hauptplatz. Unter dem Titel „Oberösterreich is(s)t einzigartig“ will die OÖ Jungbauernschaft auf den Wert der heimischen Landwirtschaft aufmerksam machen.

„Wir produzieren in Österreich auf höchstem Niveau und das soll auch den Konsumentinnen und Konsumenten bewusst werden“, so der Landesobmann der OÖ Jungbauernschaft, Christian Lang. Das sei auch das Ziel der Foodtruck-Tour, die reale Landwirtschaft und deren Wert im direkten Austausch zu präsentieren.

Die meisten Menschen haben heutzutage keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft und wissen daher auch nicht, wie es dort wirklich aussieht. Da sind Aktionen wie diese sehr wertvoll, damit wieder etwas in der Bewusstseinsbildung passiert. Weiter geht es am 6. September in Perg am Hauptplatz und am 13. September am Bauernmarkt in Wels.