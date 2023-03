Forscher lernen von den Spinnen

Warum bleiben Spinnen in ihren Netzen nicht kleben? Dieser Frage sind Forscher und Studenten der Linzer Johannes Kepler Universität in einem EU-Projekt nachgegangen.

Die Antwort: Einige Arten haben das Calamistrum entwickelt, eine Struktur an den Hinterbeinen, die wie ein Kamm aussieht und durch seine Oberflächen-Beschaffenheit dafür sorgt, dass die Spinne beim Weben des Netzes nicht an ihren eigenen Nanofaser-Spinnfäden hängenbleibt.

Dieses Prinzip kommt nun auch der Nanofaser-Verarbeitung zugute. Nanofasern sind zehn bis 800 Nanometer dick, sehr strapazierfähig, haften aber normalerweise stark an Oberflächen.

„Nanofasern sind weltweit immer häufiger in Anwendung, wie etwa in elektronischen Bauteilen, Osmoseanlagen zur Meerwasserentsalzung, in Brennstoffzellen oder auch in Hochleistungsfiltern“, erklärt der JKU-Wissenschafter Sebastian Lifka. Die Orientierung an der Spinnen-Methode brachte die Lösung des Problems.

Gemeinsam mit Partnern aus der EU konnten die Oberflächen von Kunststoffen und Metallen so gestaltet werden, dass die Haftung um bis zu 95 Prozent reduziert wurde. Mit der neuen Methode können auch kostspielige Zwischenschritte eingespart werden.