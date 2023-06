Die Mutter einer Linzerin hat Mittwochvormittag die Polizei alarmiert, weil ihre Tochter von einem Mann, mit dem sie eine Beziehung habe oder hatte, bedroht werde.

Auch eine Waffe solle in der Wohnung in Linz sein. Darauf rückte die Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe SIG aus.

Sie trafen in der Wohnung die 33-Jährige unverletzt an, der 48-Jährige wurde festgenommen. Weiters wurde eine Softgun gefunden. Der Verdächtige wurde am Abend noch einvernommen, so die Polizei.