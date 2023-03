Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Autobus in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr holte die Frau aus dem Wrack, danach brachte man sie ins Spital. Nach ersten Informationen der Polizei soll es keine weiteren Verletzten geben.