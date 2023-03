Eine 65-jährige Rumänin ist Freitagfrüh in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) von ihrem Auto überrollt worden.

Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie am Unfallort starb. Die Frau war dabei, Gepäck zu verladen, als sich der Wagen in Bewegung setzte.

Lesen Sie auch

Sie wurde vom Pkw erfasst und auf die Straße geschleift, so die Polizei. Das Opfer war mit seiner 84-jährigen Mutter von Belgien nach Rumänien unterwegs. Sie hatten in OÖ einen Zwischenstopp gemacht.