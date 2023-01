Frau nach Lokalbesuch von Pkw angefahren und schwer verletzt

Drei Fußgängerinnen wurden am Samstag bei Verkehrsunfällen in OÖ zum Teil schwer verletzt.

In Traun (Bezirk Linz-Land) war am Abend eine 39-Jährige aus dem Bezirk Amstetten gemeinsam mit ihrem 41-jährigen Freund zu Fuß auf dem Weg zu einem Lokal an der Wiener Straße. Dabei überquerten die beiden in der Ortschaft Sankt Martin die Fahrbahn.

Zur selben Zeit lenkte ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land seinen Pkw auf der B1 Richtung Zentrum Traun. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Wagen und der 39-Jährigen.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.

Mit Kopf gegen Scheibe

Am Schutzweg angefahren wurden ebenfalls am Samstag eine Mutter und ihre Tochter in Uttendorf im Bezirk Braunau. Die Afghanin (40) wollte gemeinsam mit der 13-Jährigen bei der Brauerei die Straßenseite der B147 wechseln. Eine 52-jährige Autofahrerin sah die beiden jedoch aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät.

Es kam zu einer Frontalkollision. Die 40-Jährige wurde mit dem Kopf zunächst gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert.

Ihre Tochter wurde leicht touchiert und kam ebenfalls zu Sturz. Die Afghanin musste vom Notarzt versorgt werden. Ihre Tochter wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.