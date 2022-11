Friedenslicht in Bethlehem entzündet

Friedenslicht-Kind Sarah Noska (12) aus Altenberg bei Linz hat am Dienstag in der Geburtsgrotte in Bethlehem das Friedenslicht entzündet.

Nun wird die Flamme von Israel nach Oberösterreich gebracht. Von dort aus wird der Weihnachtsbrauch und der Wunsch nach Frieden um die halbe Welt gehen.

Mit den Worten „Hello Father, am Sarah from Austria, please give me the light of peace“, wandte sich die Jugendliche in der Geburtsgrotte an Pater Anasthasius, bevor die beiden das Friedenslicht entzündeten.

„Ich bin sehr stolz und sehr glücklich“, fasste Sarah ihre Gefühle kurz nach dem bewegenden Moment und beeindruckt von der Stimmung zusammen. Nervös sei sie aber nicht gewesen, ergänzte die Zwölfjährige. Stolz auf seine Tochter war natürlich auch Papa Wilfried, der Sarah auf der Reise begleitete. „Es macht einen sehr stolz, wenn seine Tochter ein so bedeutendes Zeichen setzt.“

Für die junge Mühlviertlerin geht es nach der Rückreise nach Oberösterreich zurück an die Schule. Bis Weihnachten gibt es für Vater und Tochter noch einige Auftritte zu bestreiten etwa bei „Licht im Dunkel“, bei einem Treffen mit der Landesregierung und beim „Adventfest der 100.000 Lichter“.

Höhepunkt wird am 14. Dezember die Übergabe in Rom an Papst Franziskus sein. Doch zuerst freut sich Sarah auf zu Hause und auf ihre Freunde.

„Angesichts der furchtbaren kriegerischen Handlungen, die leider wieder mitten in Europa stattfinden, ist das ORF-Friedenslicht ein wichtiges Friedenssymbol. Es ist aber auch ein Appell an uns alle, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte LH Thomas Stelzer, der mit einer Delegation das Licht begleitete.

„Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem soll zeigen, dass wir nie die Hoffnung auf ein friedliches Miteinander verlieren dürfen“, ergänzte ORF-Landesdirektor Klaus Obereder. Die Aktion des ORF OÖ besteht seit 36 Jahren. Sie erinnert an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden, der bei der Geburt Christi in Bethlehem verkündet wurde und leuchtet am Heiligen Abend bei Millionen Menschen.

Der Autor nahm auf Einladung des Landes OÖ an der Reise teil.