Frittieren eines Schnitzels führte in St. Wolfgang zu Hausbrand

Die Zubereitung eines Schnitzels in einer Fritteuse hat am Mittwoch zu einem Hausbrand in St. Wolfgang im Bezirk Gmunden geführt. Ein 56-Jähriger wollte gemeinsam mit seiner Tochter (28), Schwiegertochter (26) und den Enkelkindern das Mittagessen zubereiten.

Dazu wurde die neuwertige Fritteuse in der Speisekammer im ersten Stock des Mehrfamilienhauses eingeschalten. Kurze Zeit später entdeckte die Familie, dass bereits Flammen aus dem Gerät schlugen, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch

Schnell war die Rauchentwicklung sehr stark. Der Mann versuchte das Feuer mit einem Pulverlöscher zu tilgen. Doch die Speisekammer stand zu dem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Alle Personen ergriffen daraufhin die Flucht.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr breitete sich das Feuer über den zweiten Stock im Dachstuhl des zum Großteil aus Holz gebauten Gebäudes aus. Insgesamt standen etwa 165 Mitglieder der Feuerwehr mit 32 Fahrzeugen im Einsatz.

Erst gegen 17.30 Uhr wurde vom Einsatzleiter das Ende des Brandes vermeldet. Die Familie blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Die Schadenshöhe konnte bisher nicht erhoben werden.