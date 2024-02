Fronius spendete Schweißsimulator an Caritas Oberösterreich

Mit dem Welducation Simulator setzt Fronius neue Maßstäbe im Bereich virtueller Schweißtrainings. Von den Vorteilen profitiert nun auch die Caritas Oberösterreich. Denn Fronius übergab dieser Tage eines der Geräte kostenlos an die Auszubildenden des Non-Profit-Projekts „Chance Metall“. Komplexe Schweißprozesse und schwierige Situationen simulieren – gefahrlos, kostengünstig, unbegrenzt und ganz ohne Materialverschleiß: Das ist es, was das virtuelle Training mit dem neuen Welducation Simulator von Fronius leisten kann. Durch die Übungen werden Schweiß-Skills in sicherer Umgebung erlernt, trainiert und gefestigt. Der Welducation Simulator setzt dabei erstmals nicht nur auf virtuelle, sondern auch auf erweiterte Realität, Augmented Reality (AR). Diese Technik zeichnet sich dadurch aus, dass digitale Elemente in die reale Welt eingefügt werden – und zwar auf einem Bildschirm oder in einer Brille, also direkt vor den Augen des Betrachters. Die Verwendung von AR-Technologie, der Einsatz von originalen Schweißbrennern und Schlauchpaketen sowie das Gehäuse eines echten Fronius-Schweißgerätes vermitteln ein reales Schweißerlebnis.

Eine Metallausbildung in einem großen Betrieb ist für manche jungen Menschen ein unerfüllbarer Traum. Das Projekt „Chance Metall“ der Caritas Oberösterreich bereitet Jugendliche mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf oder ohne Pflichtschulabschluss auf eine Ausbildung in einem Metallberuf vor. Durch die Begleitung können die Jugendlichen später am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen. Aktuell befinden sich rund 15 Jugendliche im Projekt, die nun von den Vorteilen des Welducation Simulators profitieren. „Mit dem Simulator haben wir einen echten Technologievorsprung. Er ermöglicht uns eine praxisnahe Schweißausbildung, und das auch für unter 18-Jährige“, unterstreicht Caritas-Mitarbeiter Edgar Gratzer. Im Bild: Die Auszubildenden des Projekts „Chance Metall“ der Caritas Oberösterreich waren von der lebensechten Darstellung durch die AR-Brille begeistert.