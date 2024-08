Frontalzusammenstoß in Hehenberg fordert Schwerverletzten

Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und Pkw forderte am Donnerstag in Hehenberg (Steyr-Land) einen Schwerverletzten.

Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war mit einem mit Lebensmittel beladenen Lkw samt Anhänger im Kolonnen-Verkehr von Bad Hall in Richtung Rohr im Kremstal unterwegs.

Lesen Sie auch

Zur selben Zeit fuhr ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land mit seinem Pkw im Kolonnen-Verkehr in die entgegengesetzte Richtung. In der Ortschaft Hehenberg geriet der Pkw-Lenker aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Lkw. Der schwer verletzte Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend vom Notarzt, sowie der Rettung Bad Hall erstversorgt und ins PEK Steyr eingeliefert.

Am PKW entstand Totalschaden. Am LKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehren Rohr im Kremstal, Bad Hall und Achleiten waren mit insgesamt 60 Mann am Einsatz beteiligt.