Frontalzusammenstoß in Ulrichsberg fordert drei Schwerverletzte

Am Mittwoch kam es gegen 12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L589 in der Nähe von Ulrichsberg im Bezirk Rohrbach.

Eine 69-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Rohrbach versuchte, einen Lkw zu überholen und stieß dabei frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 57-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach, zusammen.

Der Unfall ereignete sich im Ortschaftsbereich Salnau, als die 69-Jährige den von einem 54-jährigen Linzer gelenkten Lkw überholen wollte. Ihr Fahrzeug wurde nach der Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw gegen den Lkw geschleudert, während der andere Pkw auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam.

Die 57-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz transportiert. Die 69-jährige Unfallverursacherin und ihr 74-jähriger Ehemann, der als Beifahrer im Fahrzeug saß, wurden ebenfalls schwer verletzt und in das Landeskrankenhaus Rohrbach eingeliefert.