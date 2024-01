Frühlingsboten aus der Fachschule Bergheim

Obwohl im Hintergrund noch der Schnee liegt, freuen sich die Schülerinnen der ECO Gruppe über ihre Frühlingssträuße.

Dabei kann auch angewendet werden, was man in den drei Praxiswochen, die in den Betrieben gemacht wurden, gelernt hat. Die Sozialgruppe ist fleißig im Kindergarten und im Seniorenheim im Einsatz und sammelt wertvolle Erfahrungen für den Berufseinstieg.

An einem Schnuppertag am 12. Februar kann man sich über die Ausbildung an der Fachschule Bergheim genauer informieren. Anmeldung unter der Telefonnummer 0732/7720-33200.