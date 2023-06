Führerloser Traktor krachte in OÖ in Tennisheim

Ein führerloser Traktor ist am späten Donnerstagabend in Pfaffing (Bezirk Vöcklabruck) in das Klubgebäude des Tennisvereins gekracht.

Das Fahrzeug samt Anhänger durchstieß die Hausmauer und donnerte bis in den Duschraum. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei. Am Vereinshaus sowie am Traktor entstand Totalschaden.

Warum sich das Gespann selbstständig in Bewegung setzte, war vorerst unklar. Der Landwirt hatte das Gefährt mit eingelegtem Gang und gezogener Handbremse vor dem Stall an einem Hang abgestellt. Kurze Zeit später gegen 21.30 Uhr rollte das Gefährt los.