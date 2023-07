Führerschein ermöglicht Senioren ein selbstbestimmtes Leben

Kaum ein Thema erregt die Gemüter der Senioren so sehr wie der Plan der EU-Kommission, verpflichtende Fahrtauglichkeitsprüfungen für Personen über 70 Jahre einzuführen.

Der OÖ Seniorenbund beauftragte daher das Imas-Institut, die Betroffenen über ihre Einstellung zum Führerschein zu befragen.

Für die allermeisten eine Notwendigkeit

Demnach ist die Generation 60plus auf eine Lenkberechtigung insbesondere für kürzere Fahrten wie etwa zum Hausarzt oder dem wöchentlichen Einkauf angewiesen und der Besitz des Führerscheins sehr wichtig. Konkret sagen 71 Prozent, dass die Möglichkeit, ein Auto für die Fahrt von gewissen Strecken selbst zu besitzen, wichtig ist. Besonders groß ist die Zustimmung in ländlichen Regionen.

„Der Führerschein ist kein Statussymbol, sondern eine Notwendigkeit. Dazu kommt, dass die Altersgruppe 70+ nur 11,74 Prozent der Unfallversursacher sind. Das unterstreicht, dass es sich beim Kommissionsvorschlag um eine reine Altersdiskriminierung handelt“, betonte Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer am Montag in einer Pressekonferenz.

Trainings sorgen für mehr Sicherheit

Ziel des OÖ Seniorenbundes ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr so hoch wie möglich zu halten und Unfälle zu vermeiden, unabhängig vom Alter. Aus diesem Grund kooperiert man mit dem ÖAMTC und den Fahrschulen. So gibt es beim Mobilitätsclub auch Fahrtrainings, die speziell auf Senioren abgestimmt sind. In diesen Programmen gehen Experten auf die Bedürfnisse der älteren Generation ein. In ganztägigen Trainings wird das Reaktions- und Konzentrationsvermögen der Teilnehmer geschult, zudem lernen die Senioren moderne Sicherheitssysteme im Auto kennen.

Länger arbeiten muss sich auch lohnen

Aus aktuellem Anlass ging Pühringer auf die Debatte ein, wie man mehr Menschen motivieren kann, auch im Ruhestand zu arbeiten. „Es ist hoch an der Zeit, dass die Koalition endlich den fertigen Vorschlag beschließt, wie man zu attraktiven Bedingungen weiterarbeiten kann“, betonte der Seniorenbund-Landesobmann.

Aktuell würden sich acht Prozent im Ruhestand etwas dazuverdienen, bis zu 20 Prozent könnten es laut Pühringer sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. „Man würde den Jungen keine Jobs wegnehmen, sondern einen Beitrag zum Fachkräftemangel leisten.“