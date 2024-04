Führerscheinentzug nach Verkehrsunfall in OÖ

Am Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L517 in der Nähe von Neukirchen am Walde.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Schärding kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 65-jährigen Schärdingers.

Bei dem Unfall klagten zwei Mitfahrerinnen über leichte Brustschmerzen und suchten selbstständig ärztliche Hilfe auf.

Die beiden Fahrer, die keinen Alkohol (65-Jähriger) bzw. einen positiven Alkotest (24-Jähriger) aufwiesen, blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der jüngere Fahrer musste daraufhin seinen Führerschein abgeben.