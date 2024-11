Führerscheinloser Alkolenker flüchtete nach Unfall

Ein 38-jähriger Afghane verursachte am Mittwochabend in Zell am Pettenfirst einen Verkehrsunfall. Der Mann, dem der Führerschein bereits entzogen worden war, war alkoholisiert unterwegs.

Der 38-Jährige war mit seinem Pkw auf der Wolfsegger Landesstraße in Richtung Ungenach unterwegs, als er im Bereich der Ortschaft Wegleithen rechts von der Fahrbahn abkam, auf eine Leitschiene auffuhr. Das Fahrzeug flog daraufhin etwa 25 Meter durch die Luft, ehe es in einer Wiese einschlug. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam nach rund 40 Metern auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker ging unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Ottnang davon.

Lesen Sie auch

Zeugen verständigten die Polizei. Diese traf etwa einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt auf den Mann. Trotz des schweren Unfalls war er unverletzt geblieben, wie er den Beamten mitteilte. Der Alkotest ergab 1,42 Promille. Den Führerschein konnten ihm die Polizisten jedoch nicht abnehmen, weil ihm ebendieser bereits zuvor entzogen worden war. Der Fahrzeuglenker wird angezeigt.