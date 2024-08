Führerscheinloser flüchtete vor Polizei im Mühlviertel

Am Mittwoch wurde eine Polizeistreife in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) auf einen Pkw aufmerksam, der sich verdächtig verhielt.

Der Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, versuchte zunächst, sich der Polizei durch Flucht zu entziehen und fuhr auf die A7 in Richtung Linz. Nach einer kurzen Verfolgung und einer Fahndung konnte der Verdächtige, der keinen gültigen Führerschein besitzt, an einer Bushaltestelle in Linz angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung seiner Geldbörse entdeckten die Beamten mehrere in Plastiktütchen verpackte Substanzen, bei denen es sich vermutlich um Suchtgift handelt.

Obwohl der Mann sowohl einen Alkomat- als auch einen Drogentest verweigerte und alle Vorwürfe abstritt, wurde er zur PI Gallneukirchen gebracht, um weiter befragt zu werden. Er verweigerte dort die Aussage, und es wurden Anzeigen gegen ihn erstattet.