Führerscheinneuling baut alkoholisiert Unfall: Leicht verletzt

Am Auto entstand Totalschaden - Alkomattest verlief positiv

Ein 18-jähriger Lenker aus dem Bezirk Perg kam am Samstagabend im Gemeindegebiet von St. Thomas am Blasenstein mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto des Führerscheinneulings prallte am Waldrand gegen einen Granitstein und überschlug sich. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt.

Zwei Passanten kamen dem Verletzten, der sich selbst noch aus dem Unfallwrack befreien konnte, zu Hilfe. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Bad Zell wurde er zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum Freistadt verbracht.

Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der vorläufig ausgestellte Führerschein (ausgestellt Juli 2024) wurde ihm abgenommen.

Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr St. Thomas war mit zwei Fahrzeugen zur Bergung des Autowracks im Einsatz.