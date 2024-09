Fünf Bootsbergungen und 50 weitere Einsätze forderten Wasserrettung

Etwa 30 Retter der Ortsstellen im Salzkammergut am Wochenende aktiv

Die Wasserrettungen von sechs der acht Ortsstellen im Salzkammergut – am Hallstättersee war es etwas ruhiger – hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun. „Von Samstag 8 Uhr früh bis Sonntagabend 19 Uhr gab es fünf Bootsbergungen und 50 weitere Einsätze“, sagt Jochen Brunner, Abschnittsleiter der Österreichischen Wasserrettung für das Salzkammergut, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT: „Fünf Mal wurden wir direkt von der Landeswarnzentrale alarmiert. Im ganzen Jahr seit Jänner gab es in Summe 100 Alarmierungen.“

Etwa 30 Wasserretter waren am Wochenende im Einsatz, aktuell sind einige von ihnen in Bereitschaft. Bislang gab es am Montag noch keine Alarmierung.

Galt es am Wochenende zuerst Kontrollfahrten durchzuführen oder gefährdete Stellen im Blick zu behalten und – auch eigene – Bootshütten oder Gebäude auszuräumen, so steigerten sich die Tätigkeiten um losgerissene oder gekenterte Boote zu bergen, neu festzumachen, auszupumpen oder an einen ungefährdeten Stellplatz zu bringen.

Zudem wurde auch die Lage an Flüssen und Seen erkundet, um für das, was nachkommt, gerüstet zu sein. Derzeit wird die Situation im Bezirk Perg im Auge behalten. Man sei jedenfalls darauf eingestellt, dass die Einsatztätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hochwasser vermutlich noch mindestens bis Ende der Woche andauern werden.

Die Wasserrettung richtet einen Appell an die Bevölkerung:

Halten Sie Abstand von Wildbächen, Fließgewässern und überfluteten Flächen!

Meiden Sie überflutete Unterführungen und Gräben!

Fahren sich nicht mit Sportgeräten oder Booten in unseren Seen und Flüssen während der Hochwasserlage, sie sind unberechenbar und gefährlich!

Von Michaela Ecklbauer