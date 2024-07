Fünf Feuerwehren löschten Kellerbrand in Oberösterreich

Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Wohnhauskeller in der Ortschaft Hartl im Bezirk Perg gerufen.

Durch schnelles Handeln mit einem Pulverlöscher konnte ein durch ein überhitztes Kabel entstandener Brand begrenzt werden.

Die Feuerwehr Ried in der Riedmark und vier weitere örtliche Feuerwehren führten Nachlöscharbeiten und Ventilationen durch, um die Sicherheit in dem Gebäude wiederherzustellen. Alle Bewohner konnten unverletzt bleiben. Nach ungefähr anderthalb Stunden war der Einsatz abgeschlossen.