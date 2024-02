Fußballer bei Verkehrsunfall auf A1 gestorben: Strafantrag

Tunesier (41) muss sich am 7. März am Landesgericht Linz wegen fahrlässiger Tötung verantworten

Ein Unfall auf der Westautobahn im Gemeindegebiet von Pucking (Bezirk Linz-Land), bei dem mehrere Autos verwickelt waren, kostete in der Nacht auf den 4. November 2023 ASKÖ-Donau-Linz-Verteidiger Marko Varga das Leben. Der 26-Jährige aus Ungarn stammende Fußballer erlag wenige Stunden später im Linzer Uniklinikum seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Linz hat jetzt gegen einen 41-jährigen in Wien wohnhaften Tunesier Strafantrag wegen fahrlässiger Tötung eingebracht. „Der Prozess findet am 7. März am Landesgericht Linz statt, dem Mann drohen im Falle einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft“, erläutert Pressesprecherin Ulrike Breiteneder im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Der Mann war mit seinem Mercedes Springer laut Sachverständigen mit 155 km/h gegen das quer über beide Fahrstreifen stehende Fahrzeug von Marco Varga geprallt. In diesem Bereich war die erlaubte Höchstgeschwindigkeit aber nur 100 km/h.

Zudem hatte sich der 41-Jährige zum Unfallzeitpunkt gerade eine Zigarette angezündet, so Breiteneder, was der Tunesier auch zugibt. Allerdings habe er angegeben, nur geringfügig zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Es sei alles so schnell gegangen, dass er keine Chance zum Reagieren hatte, so die Verantwortung des Mannes.

Laut Breiteneder wurden die Ermittlungen gegen einen weiteren Lenker, der mit seinem Fahrzeug gegen den Mercedes Sprinter geprallt war, eingestellt, womit die Ermittlungen in diesem Fall abgeschlossen sind.

Von Heinz Wernitznig