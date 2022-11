Ein 35-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag beim Überqueren der Straße in Gmunden am Graben von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der Lenker setzte einfach seine Fahrt fort. Bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich um einen weißen Kombi handeln, der an der Fahrerseite beschädigt sein müsste.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 – 4100. Der Fußgänger wurde in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, so die Polizei.