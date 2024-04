Fußgängerin in Mondsee von Pkw angefahren und verletzt

Am Dienstag wurde eine 69-jährige Fußgängerin in der Bader Göbl-Straße in Mondsee im Bezirk Vöcklabruck von einem unbekannten Pkw angefahren.

Die Frau war gegen 11:59 Uhr auf dem Weg zum Ortszentrum, als sie von hinten erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Sie erlitt dabei eine Verletzung am linken Ellenbogen.

Passanten, die den Vorfall bemerkten, leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung ins LKH Salzburg gebracht.

Der Fahrer des Pkws beging Fahrerflucht. Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Unfallfahrzeug oder dessen Lenker machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mondsee (Tel. 059133 4167) zu melden.