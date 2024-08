Gardena stattete zum Geburtstag SOS-Kinderdorf aus

Nach dem Motto „Doppelt Freude schenken“ feiert Gardena seinen 50. Geburtstag gemeinsam mit dem SOS-Kinderdorf. Die Gartenmarke stattet das SOS-Kinderdorf in Altmünster zum 75-jährigen-Bestehen der Organisation mit Produkten rund um Bewässerung, Rasenpflege, Baum- und Strauchpflege oder Bodenbearbeitung aus.

„Wir haben lange überlegt, wie wir unser 50. Jubiläum gestalten wollen. Schließlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir keinen klassischen Event veranstalten, sondern lieber einen guten Zweck unterstützen möchten“, sagt Klaus Endres, Regional Director Dach Division Gardena.

Das Kinderdorf in Altmünster ist eines der ältesten Österreichs und liegt nur eine Autostunde von der Gardena-Zentrale in Linz entfernt. Gegründet 1955, bedurfte es dringend einiger Erneuerungen, Umbauten und Erweiterungen. Seit Sommer 2022 sind insgesamt sechs neue Wohngebäude fertiggestellt und bezugsfertig und die ersten Familien haben bereits ihr neues Zuhause bezogen.

Nachhaltige Neubauten

In der derzeitigen Bauphase folgen neue, innovative Angebote. Im Sinne einer pädagogischen und ökologischen Nachhaltigkeit bestehen die neuen energiesparenden Gebäude aus Massivholz. Die nachhaltigen Baumaterialien kommen ebenso aus der Region wie die ausführenden Firmen. Die Energie- und Wärmeversorgung erfolgt ressourcenschonend durch Photovoltaik und Pelletsheizung.

Die Häuser sind durch ihre durchdachte Planung für viele Generationen nutzbar und die naturnahe Gestaltung mit viel Holz, begrünten Dächern, Wildbienenwiese und altem Baumbestand sowie ein autofreies Dorfgelände versprechen hohe Lebensqualität.

Eva Weigl, Marketingverantwortliche von Gardena in Österreich: „Neben der örtlichen Nähe verbinden uns auch dieser Zugang der Ressourcenschonung und der hohe Stellenwert von Nachhaltigkeit.“

Bei Begehung den Bedarf erhoben

Bei einer gemeinsamen Begehung wurde der Bedarf an Gartengeräten identifiziert. Immerhin umfasst nicht nur der große Gemeinschaftsgarten eine Fläche von 7,5 Hektar, deren Pflege gut überlegt sein muss, sondern auch jedes Haus verfügt über seinen eigenen individuellen Garten.

Schließlich durften sich die Bewohner auf Must-Haves wie Gartenschläuche mit dem Original Gardena-System sowie Spatengabeln, Straßenbesen und Rasenrechen freuen. Aber auch moderne Bewässerungssteuerungen und Tropfbewässerungs-Sets waren mit dabei.

„Die Kindern in Altmünster und ihre Betreuer sind schon gespannt darauf, die Gartengeräte zu nutzen und beispielsweise damit ihre Hochbeete zu pflegen und zu bewässern. Ich möchte mich bei Gardena herzlich für die tolle Zusammenarbeit bedanken und gratuliere ebenfalls zum 50er“, so Gerhard Pohl, SOS-Kinderdorf Leiter in Oberösterreich.