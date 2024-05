Gartenhüttenbrand in OÖ erfolgreich gelöscht

Am Mittwochabend brach in einer Gartenhütte in der Lauterbachsiedlung in Feldkirchen im Bezirk Urfahr-Umgebung ein Feuer aus unbekannten Gründen aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Feldkirchen an der Donau, Lacken, Landshaag, Mühldorf und Bad Mühlllacken wurden daraufhin alarmiert. Trotz des starken Ostwindes, der anfängliche Befürchtungen über größere Schäden aufkommen ließ, fanden die Einsatzkräfte eine brennende Hütte auf einer Terrasse im Obergeschoss vor.

Die Bewohner hatten zunächst erfolglos versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, bevor ein Atemschutztrupp die Löscharbeiten übernahm

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte schließlich „Brand Aus“ gemeldet und weitere Gebäudeteile vor Schäden bewahrt werden. Die Bewohner wurden zur Sicherheit von den Rettungskräften untersucht.