Gedenken an Verstorbene: Besuch des Grabs als Ritual der Erinnerung

Der Besuch des Friedhofes zu Allerheiligen und Allerseelen ist für viele Christen ein wichtiges Ritual, durch das sie der Toten gedenken.

Auch das Schmücken der Gräber, das Entzünden von Kerzen und ein Gebet beim Grab dienen dazu, Verstorbene in ihrer Einzigartigkeit und Würde in Erinnerung zu behalten.

Lesen Sie auch

Zudem gedenkt die Katholische Kirche aller christlichen Heiligen. Für die Paten und „Godnkinder“ ist der 1. November als „Godntag“ von Bedeutung.

Erinnern als Trauerarbeit

Das Gedenken und Erinnern hilft auch in der Trauerarbeit. Trauer- und Abschiedserfahrungen müssen nicht allein durchgestanden werden. Die Seelsorger der Katholischen Kirche in Oberösterreich sind in der Begleitung am Lebensende und in der würdevollen Verabschiedung genauso wie in der Zeit des Trauerns für Betroffene da. In vielfältigen Formen der Begleitung wird der Trauer Zeit und Raum gegeben.

„Godntag“ in OÖ

In Oberösterreich besuchen sich Pate und „Godnkind“ meist zu Ostern, zu Allerheiligen und zu Weihnachten. Allerheiligen ist deshalb so bedeutend, da an diesem Tag dem Namenspatron gedacht wird, also eine Art Namenstag gefeiert wird. An diesen Tagen nimmt der Pate eine „Godnsach“ mit. Das kann ein Striezel oder ein kleines Geschenk sein. Der Striezel ist ein festliches Brot und verleiht der besonderen Verbindung Ausdruck. Aber auch das Beschenken des Paten durch das Patenkind ist üblich.

Verehrung der Heiligen

In den Heiligen verehrt die Kirche Menschen, an denen das gute Handeln Gottes sichtbar geworden ist. Sie sind beispielhaft Zeugen dafür, dass Gott auch für und durch uns das Gute will. Die Heiligenverehrung begann mit der Verehrung der Märtyrer der ersten christlichen Jahrhunderte. Die Christen trafen sich an den Gräbern der Märtyrer oder verehrten später deren Reliquien. Um eine ausufernde Personenverehrung einzudämmen, wurden schließlich Selig- und Heiligsprechungsverfahren eingeführt. In Linz wurde 2007 der Innviertler Franz Jägerstätter seliggesprochen.

Messen und Requiem

Am Mittwoch hält Diözesanbischof Manfred Scheuer ab 10 Uhr eine Festmesse im Linzer Mariendom. Um 14.30 Uhr beginnt die Allerheiligen-Andacht und Prozession am St. Barbara Friedhof in Linz. Am Donnerstag um 18.15 Uhr präsentieren der Linzer Domchor, das Orchester der Dommusik und Solisten unter der Leitung von Domkapellmeister Andreas Peterl das Requiem von Gabriel Fauré im Mariendom.