Gekenterte Segler aus Hallstättersee gerettet

Zwei Segler konnten am Pfingssonntag aus dem kalten Hallstättersee gerettet werden, nachdem ihr Boot gekentert war. Dem Paar (beide 55 Jahre alt) waren plötzlich heftige Windböen zum Verhängnis geworden, berichtete die Feuerwehr Bad Goisern.

Diese brachten das Boot am Nachmittag nahe Gosaumühle zum Kentern. Die Segler stürzten daraufhin in den nur zehn Grad kalten See. Zum Glück war der Unfall nicht unbemerkt geblieben: Ein Augenzeuge setzte sofort einen Notruf ab und die Rettungskette in Gang.

Bootsbesatzungen der FF Bad Goisern sowie der Wasserrettung aus Hallstatt und Bad Goisern eilten zum Unfallort. Die Wasserretter konnten den Mann und die Frau retten. Sie hatten eine halbe Stunde im Wasser ausharren müssen und wurden unterkühlt ins Spital gebracht.

Taucher bei Bootsbergung

Schwierig gestaltete sich die Bergung des Bootes: Traunkirchner Feuerwehrtaucher mussten zwei Hebeballons anbringen. In Zusammenarbeit mit dem Wasserrettungsboot aus Bad Goisern gelang es dann schließlich, das Boot wieder aufzurichten. Es wurde ausgepumpt und ans Ufer geschleppt.

Das gekenterte Segelboot konnte nicht auf herkömmliche Weise geborgen werden, Feuerwehrtaucher mussten ans Werk.