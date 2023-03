Geldbörsendiebe waren auch in OÖ aktiv

Nach einer Serie von 23 Geldbörsendiebstählen – 12 in Wien, je vier der Steiermark und in Oberösterreich sowie je einer in Wien, Kärnten und dem Burgenland – haben niederösterreichische Ermittler drei Täter aus dem Verkehr gezogen.

Die Rumänen im Alter von 36, 44 und 54 Jahren haben seit Mai vergangenen Jahres in Supermärkten in den fünf Bundesländern zugeschlagen und anschließend mit gestohlenen Bankomatkarten Bargeld behoben, berichtete die Polizei am Montag.

Den angerichteten Schaden bezifferte die Landespolizeidirektion NÖ mit mindestens 40.000 Euro. Die Männer zeigten sich nicht geständig. Das Trio wurde anschließend in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.